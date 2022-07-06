Ordu'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları sürüyor

Ordu'da, 2022 yılı fındık rekoltesinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komisyon, 27 Haziran'da başladıkları rekolte tespit çalışmalarını kentin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

Perşembe ilçesindeki bir bahçede yürütülen çalışmayı izleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, gazetecilere, komisyon üyelerinin yürüttüğü çalışmanın 8 Temmuz Cuma günü tamamlanacağını söyledi.

Soydan, çalışmaların farklı rakımlarda gerçekleştirildiğini belirterek, "Arkadaşlar çok özverili ve bilimsel bir çalışma yapıyor. Bu tespit çalışmalarında fındığın hastalıkları, doğumu ve çotanaklardaki doluluk oranları en ince ayrıntısına kadar tespit ediliyor." dedi.

Gerçeğe en yakın rekoltenin belirlenmesi için hassas çalışma yürütüldüğünü ifade eden Soydan, komisyon üyelerinin ortaya koyduğu tespitin daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edileceğini aktardı.

Soydan, komisyon üyeleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları, FİSKOBİRLİK, Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz İhracatçılar Birliği, borsa, ticaret ve sanayi odası, Ulusal Fındık Konseyi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin yer aldığını kaydederek, bu çalışmada rekoltenin yanı sıra fındıkta hangi hastalığın bulunduğu, hangi zararlıların fındığa zarar verildiğinin de belirlendiğini ve raporlandığını söyledi.

Fındık rekoltesine yönelik açıklamanın ilerleyen günlerde ilgili kurumlar tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Soydan, komisyon üyelerinin yaptığı rekolte çalışmalarına sonuna kadar güvendiklerini sözlerine ekledi.