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Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

23.09.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden, Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun vefatının ikinci yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER) gerçekleştirilen lokma ikramı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde yapıldı.

Programa, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Karpuzoğlu'nun eşi Prof. Dr. Gülten Karpuzoğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Özlenen Özkan, burada yaptığı konuşmada, Tuncer Karpuzoğlu'nu saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını söyledi.

Karpuzoğlu'nun insanlığa, bilime ve organ nakline önemli katkılarda bulunduğunu belirten Özkan, "Tuncer hocamız bizim için çok kıymetli. Akdeniz Üniversitesi onun vizyonu sayesinde organ nakliyle güçlü bir üniversite olmuştur. Üniversitemizin temelini atan Tuncer hocamızın yaptıklarını görebiliyorsunuz. İnsanın hayatını kaybetse bile hizmet edebiliyor olması çok güzel bir şey. Burada sadece tedaviler değil, bilimsel çalışmalar da yine hocamızın attığı adımlar sayesinde gerçekleşiyor. Hocamızın ruhu şad olsun." diye konuştu.

Derneğin başkanı Şahan ise Tuncer Karpuzoğlu'nun birçok insanın hayatına dokunduğunu anlattı.

Kendisinin de Karpuzoğlu'nun ilk hastalarından biri olduğunu dile getiren Şahan, "Tuncer Karpuzoğlu'nu unutmak bizim için çok zor. Üstümüzde çok emeği var. Vefatının her yıl dönümünde onu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yeri doldurulmaz bir insandı." dedi.

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu anıldı

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antalya Akdeniz Üniversitesi lokma ölüm yıl dönümü

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