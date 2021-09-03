Organize İşler filmi nerede çekildi? Organize İşler filmi ne zaman çekildi?

Organize İşler filmi bugün televizyonda yayınlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği ve büyük başarılar elde eden filmin çekim yeri araştırılıyor. Peki Organize İşler filmi nerede çekildi?

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı Organize İşler bugün televizyon ekranında yayınlanıyor. Sevilen filmin çekim yeri ve çekim tarihi gibi bilgiler merak ediliyor.

23 Aralık 2005 tarihinde İstanbul’da çekilmiş olan Organize İşler filmini Yılmaz Erdoğan yönetmiştir. Necati Akpınar'ın yapımcılığını üstlenmiş olduğu Organize İşler filminin bütçesi ise 4,5 milyon dolar olarak açıklanmıştır.

Yaklaşık 150 kişinin çalışmış olduğu Organize İşler filminin çekimleri, 7,5 hafta sürmüştür. 26 farklı mekânda çekilmekte olan Organize İşler filminde Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev bin 500 metrekare büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu liderliğinde bulunan ekip tarafından 250 metrekarelik bir eve dönüştürülmüştür.

Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış olan mekân, filmden sonra sökülerek eski haline getirilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait olan mekânların çekimi ise Polonezköy'de bir işletmede gerçekleştirilmiştir.