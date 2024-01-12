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Orgazm sahnesi çok konuşulmuştu! İstanbul İçin Son Çağrı filminin güzeli Beren Saat'in ödül gecesi tarzı olay oldu

12.01.2024 09:57 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra yeniden bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi büyük bir ilgiyle izlendi. Her sahnesi olay olan filmde Beren Saat'in orgazm sahnesi uzun süre konuşuldu. Beren Saat Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödülleri gecesinde Yılın En İyi Sinema yıldızı seçildi. Güzel oyuncu tarzıyla da sosyal medyanın diline düştü.

Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi büyük ses getirdi.


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Orgazm sahnesi uzun süre konuşulmuştu! İstanbul İçin Son Çağrı filminin yıldızı Beren Saat'in ödül gecesi tarzı olay oldu

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra yeniden buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filmi büyük ses getirdi. Her sahnesi olay olan filmde en çok Beren Saat'in orgazm sahnesi konuşulmuştu. Beren Saat Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediğ

Her sahnesi olay olan filmde en çok Beren Saat'in orgazm sahnesi konuşuldu.

Beren Saat dün akşam gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödülleri’nde Yılın En İyi Sinema yıldızı seçildi. Ödülünü “İstanbul İçin Son Çağrı” filmiyle alan Beren Saat, kıyafet seçimiyle de dikkat çekti.

Deri şortu ve çizmeleriyle klasik bir bluzu kombinleyen Saat'in bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar, 'Her haliyle güzel', 'Herşey yakışır çok güzel' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Yüzü güzel kombin çok kötü', 'Çok özensiz', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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