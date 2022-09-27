Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali 8 Ekim'de Diyarbakır'da perde diyecek

Diyarbakır'da düzenlenecek 18'inci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali 8 Ekim'de perde açacak.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, bu yıl Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festival, 8-17 Ekim tarihlerinde tiyatroseverleri ağırlayacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı olan ve Özlem Lale'nin yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyunu ile festivalin açılışı yapılacak.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'ndeki gösterimle açılacak festivalde yerli yazarların kaleme aldığı oyunlar sahnelenecek.

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Orhan Asena adına düzenlenen festival, Türk kültürünü ve onu oluşturan değerleri yaşatma, tanıtma görev ve sorumluluğu ile Türk tiyatrosunun ulusal üslubunu oluşturacak oyun yazarlarını desteklemeyi amaçlıyor.