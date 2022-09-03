YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

03.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kullandığı teknoloji ve yangın söndürme araçları, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

OGM; festivalde insansız gözetleme kuleleri, araç takip sistemi, yangın yönetim araçları, arazöz, ilk müdahale araçları, Orman Bilgi Sistemi (ORBİS), yangın yönetim merkezi, İHA teknolojisi, ahşap oyun standı, fidan dikim eğitimi, toprak havuz, Yeşil Vatan Tırı'nı ziyaretçilerle buluşturuyor.

Festivalde ayrıca, katılımcılara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletiliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, TEKNOFEST'e dördüncü kez katıldıklarını söyledi.

Kullandıkları teknolojileri TEKNOFEST'te sergilediklerini dile getiren Karacabey, "Ormancılık çalışmaların tamamında, orman yangınları başta olmak üzere özellikle uzaktan algılamayla orman varlığımızın tespiti ile ormandaki envanter çalışmalarında sadece ağaçlar değil, diğer bitki türlerini, ağaç hastalıklarının tespitinde teknolojiyi aktif olarak kullanıyoruz. TEKNOFEST’te kullandığımız teknolojilerin bir kısmının sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın merak ettiği konulara da açıklık getiriyoruz." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Teknofest orman

Samsun Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Cem Eczanesi
Ilkadim
Duygu Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.