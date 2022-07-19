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OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

19.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protokole göre, OSB Müdürlükleri ve OSB sanayicileri, herhangi bir Kuveyt Türk şubesine başvurarak kredi sürecini başlatabilecek, GES yatırımlarında piyasa koşullarına göre uygun kar payı ve vade imkanlarından yararlanabilecek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, organize sanayi bölgelerinin ve katılımcılarının çatı güneş enerjisi santrali yatırımlarına uygun finansman imkanı sağlayacak "Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kredilendirmesi İş Birliği" protokolü imzalandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kuruluşun Hizmet Binası'ndaki protokol imza törenine OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kuveyt Türk Katılım Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç katıldı.

Kütükcü buradaki konuşmasında, 67 bin işletmenin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini söyledi.

OSB'lerin, Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, bu sanayi bölgelerinde, GES'ler başta olmak üzere, yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Kütükcü, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"OSB'lerimizde, 985 megavatı güneş enerjisi santrali, 240 megavatı biokütle, 80 megavatı jeotermal, 11,5 megavatı rüzgar enerjisi santrali olmak üzere toplam 1316 megavat yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştık. Türkiye'nin toplam kurulu lisanssız güneş enerjisi santral gücünün yüzde 11,3'ü OSB'lerimizde üretim yapıyor. Hedefimiz OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarını 2030 yılına kadar en az 2 katına çıkarmak. Kuveyt Türk ile imzalayacağımız protokolün de bu hedefimize katkı sunacağına inanıyorum."

- "Sanayicilere hesaplı kaynak üretmeye gayret ediyoruz"

Delipoyraz da Kuveyt Türk'ün yenilenebilir enerji destekleri konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye'de 1100 megavatlık çatı GES kurulumu gerçekleştirildiğini ve bunun 120 megavatlık kısmını Kuveyt Türk'ün fonladığını belirten Delipoyraz, şöyle devam etti:

"Türkiye için çok önemli olan enerji konusunda Kuveyt Türk olarak pozisyon almamız gerektiğini düşünüyoruz. Kaynak maliyetimizi biz aşağıya çekerek sanayicimize daha hesaplı kaynak üretme konusunda özel gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. İnşallah OSBÜK ile imzaladığımız protokol yeni çatı GES'lerin yapılmasına, onların Türk ekonomisine kazandırılmasına, Türkiye'nin cari açığının çok önemli bir parçası olan enerji giderinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlayacak."

Delipoyraz, yenilenebilir enerji konusunun Türkiye için önemine değinerek, OSB'ler sayesinde kurulacak çatı GES'lerin enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı vereceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kredilendirmesi İş Birliği" protokolüne imzalar atıldı.

Protokole göre, OSB müdürlükleri ve sanayicileri, herhangi bir Kuveyt Türk şubesine başvurarak kredi sürecini başlatabilecek, GES yatırımlarında piyasa koşullarına göre uygun kar payı ve vade imkanlarından yararlanabilecek.

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

- Protokole göre, OSB Müdürlükleri ve OSB sanayicileri, herhangi bir Kuveyt Türk şubesine başvurarak kredi sürecini başlatabilecek, GES yatırımlarında piyasa koşullarına göre uygun kar payı ve vade imkanlarından yararlanabilecek

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

OSBÜK ile Kuveyt Türk, OSB'lerde GES yatırımlarının finansmanı için protokol imzaladı

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