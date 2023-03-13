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Oscar'a iç çamaşırsız tercihler damga vurdu! Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gecede öne çıktı

13.03.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) sahiplerini buldu. Gözyaşlarının sel olup aktığı geceye akın eden ünlüler çok şıktı. Özellikle Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gibi isimlerin iç çamaşırsız cesur tercihleri dünya basınında geniş yer buldu.

Sinema dünyasının büyük buluşması 95'inci kez gerçekleşti. Geçen yıl, Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak damgasını vurduğu tören bu yıl daha sakindi.

Törende ödül alanların ağlaması sosyal medyaya damga vurarken yıldızlar iddialı seçimler yaptı.

Törene Lady Gaga, Lenny Kravitz, Rihanna şarkılarıyla renk kattı. Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, karnı burnunda bir şekilde sahneye çıktı ve şarkısını seslendirdi.

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Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törenin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlenirken gecenin en iddialıları Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gibi isimlerdi.

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İşte iç çamaşırsız seçimleri ve dekolteleriyle adlarından söz ettiren isimlerin kıyafet tercihleri:

OSCAR'DA ÖNE ÇIKAN ÜNLÜLER

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Salma Hayek oscar sevgilisi ünlüler smith

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