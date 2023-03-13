Oscar'a iç çamaşırsız tercihler damga vurdu! Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gecede öne çıktı

Sinema dünyasının büyük buluşması 95'inci kez gerçekleşti. Geçen yıl, Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şakası yüzünden sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak damgasını vurduğu tören bu yıl daha sakindi.

Törende ödül alanların ağlaması sosyal medyaya damga vurarken yıldızlar iddialı seçimler yaptı.

Törene Lady Gaga, Lenny Kravitz, Rihanna şarkılarıyla renk kattı. Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ikinci bebeğine hamile olan Rihanna, karnı burnunda bir şekilde sahneye çıktı ve şarkısını seslendirdi.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törenin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlenirken gecenin en iddialıları Rihanna, Lady Gaga ve Salma Hayek gibi isimlerdi.

İşte iç çamaşırsız seçimleri ve dekolteleriyle adlarından söz ettiren isimlerin kıyafet tercihleri: