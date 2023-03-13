'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi Oscar'a damga vurdu! Everything Everywhere All at Once 7 ödül aldı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez gerçekleşti. En Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda törene Hollwood'un yıldızları akın etti.

Oscar Ödülleri'nde Everything Everywhere All at Once, Oscar'da adını tarihe yazdırdı.

Oscar alanlar şöyle:

En İyi Animasyon: Guillermo Del Toro Pinocchio

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Altın Küre'de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatırlatıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once)

Uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve ödülü kazanan Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

En İyi Uzun Metrajlı Belgesel: Navalny

En İyi Canlı Aksiyon: An Irish Goodbye

En İyi Görüntü Yönetmeni: James Friend (All Quiet On The Western Front- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Whale (Balina)Adrien Morot Judy Chin, Anne Marie Bradley Sherron

En İyi Kostüm Tasarımı: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

En İyi Kısa Belgesel: The Elephant Whisperers

En İyi Kısa Animasyon: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve Set Dekorasyonu: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En İyi Kısa Belgesel: The Elephant Whisperers

En İyi Kısa Animasyon: Charlie Mackesy (solda) ve Matthew Freud. (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)

En İyi Orijinal Müzik: Volker Bertelman All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)

En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of Water

En İyi Orijinal Senaryo: Dan Kwan ve Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Uyarlama Senaryo: Sarah Polley (Women Talking)

En İyi Ses: Top Gun: Maverick

En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu

En İyi Kurgu: Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All At Once)

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser (The Whale)

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

En İyi Film: Everything Everywhere All At Once

