Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü... Sistem değişiyor: 3'lü savunma, çift forvet!

Osimhen transferi bir anda spor kamuoyunun gündemine oturdu. Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı takım dünyanın en değerli 4. forveti olarak gösterilen Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. KAP'a resmi açıklama yapılırken Nijeryalı yıldız futbolcu için KAP'a açıklama yapılırken, Osimhen de geç saatlerde İstanbul'a geldi.

100 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcunun gelişi bir anda gözleri Galatasaray'ın forvet hattına gözleri çevirdi.