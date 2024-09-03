Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü... Sistem değişiyor: 3'lü savunma, çift forvet!

Osimhen transferi bir anda spor kamuoyunun gündemine oturdu. Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı takım dünyanın en değerli 4. forveti olarak gösterilen Osimhen'i 1 yıllığına kiraladı. KAP'a resmi açıklama yapılırken Nijeryalı yıldız futbolcu için KAP'a açıklama yapılırken, Osimhen de geç saatlerde İstanbul'a geldi.
100 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcunun gelişi bir anda gözleri Galatasaray'ın forvet hattına gözleri çevirdi.
Son iki şampiyonlukta büyük katkı veren veren ve geçen sezon gol kralı olan Icardi'nin Osimhen transferine nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu.
Taraftarın da sevgilisi olan Icardi ile Okan Buruk'un Osimhen'le ilgili trasnfer harekatı sonrası bir görüşme yaptığı iddia edidildi.
Gazeteci Kadir Çetinçalı'nın aktardığına göre ikili arasındaki görüşmede Okan hoca "Gerekirse sistemi değişeceğiz Osimhen'e ne dersin?" diye soruyor. Icardi ise "Muhteşem derim!" yanıtnı veriyor.
Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Halil Dervişoğlu'ndan oluşan ileri uçta Osimhen'in gelişiyle Okan hocanın seçenekleri çoğalırken, yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte sistemin de değişmesi bekleniyor.
Okan Buruk'un çift forvete dönmesine kesin gözüyle bakılırken 3-5-2'ye geçeceği öğrenildi.