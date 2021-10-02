Osmaniye’de açılan kütüphanede şehit Eren Bülbül'ün adı yaşatılacak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de öğretmen, öğrenci ve hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphaneye, şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.

Kadirli Cevdet Paşa Ortaokuluna, "imece" usulüyle kazandırılan kütüphaneye, farklı illerdeki vatandaşlar tarafından kitap bağışlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verilen kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Öğretmen Ahmet Çiçek, törende, şehidin adını yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle kütüphanemizi tamamladık. Burada yeni Erenler yetiştireceğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Açılışa görüntülü telefon görüşmesiyle bağlanan şehidin annesi Ayşe Bülbül de oğlunun adının kütüphaneye verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İnşallah o öğrenciler de benim evladım gibi vatana, millete hayırlı evlatlar olurlar. Eren’imin hayalleri vardı. İnşallah sizin öğrencileriniz hayallerine kavuşur." diye konuştu.