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Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

17.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sahasında düzenlenen atışlara Adana, Mersin, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'den 244 sporcu katıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 ilden sporcuların 6 kategoride yarıştığını söyledi.

Sporculara başarı dileyen Durmaz, "7 ilden 244 okçumuz Türkiye sıralamasına girmek için atış yapıyorlar. Bundan sonraki adımda şampiyonalar başlayacak. Sıralamaya giren minikler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular, Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta Kütahya'da mücadele edecekler." diye konuştu.

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Osmaniye'de, geleneksel okçuluğun Açık Hava Şampiyonası sıralama atışları yapıldı
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Gaziantep Adana Hatay Mersin Kahramanmaraş Kilis Osmaniye

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