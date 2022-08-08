YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

08.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, kepçeye bağlanıp çekilerek kurtarıldı.

Yusuf İzzettin köyü Pampalı Mahallesi'nde, Kenan Al'a ait ineğin sulama kanalına düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sulama kanalındaki ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden destek istedi.

Ekipler, müdürlükçe bölgeye gönderilen kepçeye ineği bağladı.

İş makinesiyle çekilip bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:39
Öğle
12:46
İkindi
16:32
Akşam
19:43
Yatsı
21:09
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

12 yaşındaki çocuğu 10 saat boyunca yatağa bağladılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.