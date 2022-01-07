YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

07.01.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa Müze Ödülü" ve "Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü" sahibi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni geçen yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti - Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık: - "Osmanlı'nın eğitim, sağlık, yeme içme ve konaklama gibi birçok politikasının gözlemlenebildiği külliyemiz birçok ödül sahibi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla ziyaretçi sayılarının daha da artmasını bekliyoruz"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Osmanlı döneminin tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı, müzecilik alanında pek çok uluslararası ödüle sahip Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488 yılında yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak hizmet veriyor. Osmanlı döneminde akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bölümü başta olmak üzere müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve uluslararası alanda tanınan müze, ziyaretçi sayısını 2020'ye göre yüzde 20'den fazla artırdı.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine, müzeyi geçen yıl, tam kapanma süreçleri ve kısıtlamalara rağmen 59 bin 820 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Müzede Osmanlı'nın insana verdiği değerin her yönüyle görüldüğünü anlatan Pehlivancık, "Müzeye gelen ziyaretçiler 15 ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı tıbbının hangi seviyede olduğunu ne gibi tedaviler yapılarak nasıl ilaçlar kullanıldığını görüyor. Bunun yanında külliyedeki medresede verilen tıp eğitiminde ne gibi derslerin verildiğini görme fırsatı yakalıyor. Yine imarette neler yapıldığına ait birçok bilgiyi bulabiliyorlar." dedi.

Pehlivancık, Kovid-19 salgınıyla müzenin ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını, 2020'de yaklaşık 47 bin ziyaretçi ağırladıklarını anımsattı. 2021'in ilk aylarının kapanma dönemleriyle geçmesine rağmen ilerleyen süreçte ziyaretçi yoğunluğunun arttığına işaret eden Pehlivancık, şunları kaydetti:

"Önceki yıla göre 10 binden fazla artışla 60 bin kişiye yakın ziyaretçi ağırladık. 2020'ye göre bir artış yaşandı tabii ancak eski dönemlerdeki seviyelere ulaşamadık. Külliye kendine has tarihi ve yapısıyla dünyadaki tek örnek diyebiliriz. Yaşayan müze konseptiyle darüşşifa, medrese ve imaretin ziyarete açılmasıyla ilgi çekiyor. Osmanlı'nın eğitim, sağlık, yeme içme ve konaklama gibi birçok politikasının gözlemlenebildiği külliyemiz birçok ödül sahibi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla ziyaretçi sayılarının daha da artmasını bekliyoruz."

- Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi

Sultan II. Bayezid'in Akkirman seferine çıkarken 1484'te temelini attığı külliye, 1488'de tamamlandı. Osmanlı döneminde tıbbiye, şifahane ve imarethane görevleri üstlenen külliyede, 1800'lü yıllardan sonra sadece akıl ve ruh sağlığına yönelik tedaviler gerçekleştirildi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde, Balkan Savaşlarından sonra faaliyeti sonlandırılan ve zarar gören müze, 1978'de Trakya Üniversitesinin yapıyı bünyesine almasının ardından 1986'da restorasyon süreciyle ayağa kaldırıldı.

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

- "Avrupa Müze Ödülü" ve "Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü" sahibi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni geçen yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti - Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık: - "Osmanlı'nın eğitim, sağlık

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 7 Ocak Cuma

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:25
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Begüm Eczanesi
Merkez
Çebe Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Sultan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Anıtı'nın açılışı yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi uçurumda ölü bulundu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.