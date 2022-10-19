Otel kamerası görüntüleri Arjantin'i salladı! Wanda Nara, Icardi'yi otele aldırtmadı... İşte o anlar

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içi olaylarından çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla gündemde. Hem eşi hem menajeri olan Arjantin'in ünlü isimlerinden Wanda Nara yaşadıkları çalkantılı ilişkinin ardından geçtiğimiz hafta ayrılıklarını duyuran çiftin bu kararı gündeme bomba gibi düşerken. Hem Icardi, hem de Wanda cephesinden açıklamalar ardı ardına gelmişti. ❌Wanda Nara ile görüşmek için Arjantin'e giden Icardi, otele giremedi ve görevlilerle tartıştı.



İşte o anlar... ????️



[????Gossipeame] pic.twitter.com/V5dQddIAsR — Mynet Spor (@mynetspor) October 19, 2022

"ÇOCUKLARIM İÇİN ANLAYIŞ İSTİYORUM..." Wanda Nara yaşanan ayrılık sürecinin ardından sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklamada bulunmuştu.

Wanda Nara yaptığı açıklamada "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ SEVGİLİSİ... Bu yaşananların ardıdnan Wanda Nara'nın sevgilisinin olduğu ve henüz boşanmamışken yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişken, Nara'nın Arjantinli rap sanatçısı L-Gante ile dudak dudağa pozlar paylaşması ve şarkıcının klibinde oynaması bu aşkın itirafı olarak nitelendirilmişti.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! Ayrılıkla sonuçlanan bu evliliğe dair günden güne yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Icardi'nin Arjantin magazin medyasına bomba gibi düşen görüntüleri sosyal medyanın en çok konuştukları arasında girdi.