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  4. Otel kamerası görüntüleri Arjantin'i salladı! Wanda Nara, Icardi'yi otele aldırtmadı... İşte o anlar

Otel kamerası görüntüleri Arjantin'i salladı! Wanda Nara, Icardi'yi otele aldırtmadı... İşte o anlar

19.10.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile ilişkilerine son verdiğini duyururken, Arjantin magazin basını olayın detaylarını irdelemeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan görüntü ise çok konuşulacak türden... Wanda ile barışmak için Arjantin'e giden yıldız oyuncunun otel kamerası görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içi olaylarından çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla gündemde. Hem eşi hem menajeri olan Arjantin'in ünlü isimlerinden Wanda Nara yaşadıkları çalkantılı ilişkinin ardından geçtiğimiz hafta ayrılıklarını duyuran çiftin bu kararı gündeme bomba gibi düşerken. Hem Icardi, hem de Wanda cephesinden açıklamalar ardı ardına gelmişti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN ANLAYIŞ İSTİYORUM..."

"ÇOCUKLARIM İÇİN ANLAYIŞ İSTİYORUM..."
Wanda Nara yaşanan ayrılık sürecinin ardından sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklamada bulunmuştu.
Wanda Nara yaptığı açıklamada "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ SEVGİLİSİ...

YENİ SEVGİLİSİ...
Bu yaşananların ardıdnan Wanda Nara'nın sevgilisinin olduğu ve henüz boşanmamışken yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişken, Nara'nın Arjantinli rap sanatçısı L-Gante ile dudak dudağa pozlar paylaşması ve şarkıcının klibinde oynaması bu aşkın itirafı olarak nitelendirilmişti.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
Ayrılıkla sonuçlanan bu evliliğe dair günden güne yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, Icardi'nin Arjantin magazin medyasına bomba gibi düşen görüntüleri sosyal medyanın en çok konuştukları arasında girdi.
Ayrılık haberlerinin ayyuka çıkmasının ardından Icardi, Adana Demirspor maçında kadroya dahil edilmemiş ve Galatasaray cephesinden izin alıp özel işleri için Arjantin’e gittiği açıklanmıştı.
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Wanda Nara son dakika icardi galatasaray sezon

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