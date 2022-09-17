Yarışmacıların oluşturulan etaplardan geçmeye çalıştığını anlatan Gümüş, "Sert çukurlar, kayalıklar, su parkuru, kaz ayağı engeli ve benzeri engelleri geçen takım yarışı bitirmiş oluyor. Burada engel etaplarından nizami olarak geçmeyen takımlarımıza da zaman cezası veriliyor. Bursa, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'nden gelen yarışmacılarımız zorlu etaplarda boy gösteriyor." diye konuştu.

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz