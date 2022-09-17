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Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

17.09.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Geçen yıl yaşamını yitiren Trakya Off-Road Kulübü Başkanı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Trakya İl Temsilcisi Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen Extreme Kupası'nın ilk yarışı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başladı.

Trakya Off-Road Kulübü tarafından Çorlu Belediyesi katkılarıyla Şahpaz Mahallesi'ndeki parkurda düzenlenen yarışmaya 13 araç ile 26 sporcu katıldı.

Yarış direktörü İskender Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın federasyon gözetmenlerince de izlenmesinin ardından derecelendirme yapıldığını söyledi.

Yarışmacıların oluşturulan etaplardan geçmeye çalıştığını anlatan Gümüş, "Sert çukurlar, kayalıklar, su parkuru, kaz ayağı engeli ve benzeri engelleri geçen takım yarışı bitirmiş oluyor. Burada engel etaplarından nizami olarak geçmeyen takımlarımıza da zaman cezası veriliyor. Bursa, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'nden gelen yarışmacılarımız zorlu etaplarda boy gösteriyor." diye konuştu.

Organizasyon yarın ikinci gün yarışlarıyla devam edecek.

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

Otomobil sporlarında Extreme Kupası, Tekirdağ'da başladı

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Tekirdağ Çorlu Otomobil extreme yaris

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