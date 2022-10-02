Öyle bir şey yaptı ki! Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynandı.
Karşılaşmanın henüz başlama düdüğü çalmadan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Mücadele öncesi Vodafone Park zeminine elleri cebinde ısınmak için çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş tribünlerine kadar yürüdü.
Elleri cebinde tribünlere kadar yürümesi üzerine çılgına dönen Beşiktaş taraftarları Mert Hakan Yandaş'a yoğun tepki gösterdi.
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