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Öyle bir şey yaptı ki! Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

02.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Siyah-Beyazlılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Dev mücadele öncesi karşılaşmaya yedek soyunan 28 yaşındaki Mert Hakan Yandaş Beşiktaş tribünlerinden yoğun tepki gördü. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynandı.

MERT HAKAN'A TRİBÜNLERDEN TEPKİ!

Karşılaşmanın henüz başlama düdüğü çalmadan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Beşiktaş taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Mücadele öncesi Vodafone Park zeminine elleri cebinde ısınmak için çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş tribünlerine kadar yürüdü.

Elleri cebinde tribünlere kadar yürümesi üzerine çılgına dönen Beşiktaş taraftarları Mert Hakan Yandaş'a yoğun tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...

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