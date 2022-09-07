Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması devam ediyor.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampta katılımcılar, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projeleri geliştirilmeye odaklanıyor.

11 Eylül'e kadar sürecek kampta 29 ülkeden 530 katılımcı, kurulan takımlarda oyun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine, 29 ülkeden gelen misafirleri Bilişim Vadisi'nde ağırladıklarını belirterek, katılımcıların burada oyun geliştirdiğini söyledi.

Yaz kampının diğer kamplardan farkının burada oyun sektöründen ilgilileri misafir etmeleri olduğunu anlatan Yıldız, "Oyun sektörüne ilgisi olanlar burada yeteneklerini keşfedebiliyorlar. Takımların yarısı oyun sektöründe daha önce bulunanlar, diğer yarısıysa oyun sektörüne girmeye çalışanlardan oluşuyor. Kampın sonunda hem Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz hem de diğer oyun fonlarımız, oyun firmalarını dinliyor olacaklar. Bu kampın sonunda onların erken aşama yatırım durumlarını sağlayacak bir motivasyonu da var." diye konuştu.

Yıldız, "Kampın temel motivasyonu Türkiye'deki oyun ekosisteminin en alt tabakaya yayılmasını sağlamak." diyerek, Türkiye'nin 60'tan fazla kentinden kampa katılım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden gençlerin oyun geliştirmek için buraya gelebildiğini aktaran Yıldız, "Birinci amaç, tüm Türkiye'nin oyun geliştirme ekosistemine dahil olmasını sağlamak. Sonrasında da bu arkadaşlarımızın oyun geliştirebilmesi için doğru teknolojiye erişmesini sağlamak. Bilişim Vadisi'ndeki oyun geliştirme laboratuvarlarını kullanarak oyunlarını geliştirecek imkanlar var. Kampın üçüncü motivasyonu ise erken aşama yatırım bulmak. Bu kampın sonunda bir miktar erken aşama yatırım alıp oyun stüdyolarının gerçekten yatırımcı anlamda global ölçekte oyun yapmaları için ilk adımı atmalarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.