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  4. Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı! Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı... Gönderiliyor!

Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı! Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı... Gönderiliyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 18:15 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, sakatlığını atlatmasının ardından ise forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, son oynanan Almeria mücadelesinde oyuna alınmaması sonrası Ancelotti'ye tepki göstermişti. Genç yıldızın bu tepkisi sonrası Madrid ekibinde sürpriz bir karar alındığı iddia edildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in İspanya macerası pek istediği gibi gitmiyor. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından iyileşen ancak Carlo Ancelotti’den 6 maçtır forma bekleyen Arda Güler bir türlü Santiago Bernabeu’da sahaya adım atamadı.

Genç yıldız sadece Kral Kupası’ndaki Arandina maçına ilk 11 başlayıp Atletico maçının son 8 dakikasında forma giyebildi.

Canlı Skor

ARDA GÜLER'DEN BEKLENMEDİK TEPKİ

ARDA GÜLER'DEN BEKLENMEDİK TEPKİ

Real Madrid'in oynadığı son 3 karşılaşmada ise forma şansı vermedi. Genç yıldız, son oynanan Almeria maçı boyunca ısındı ancak Ancelotti onu yine oynatmadı ve bu da Arda’yı kızdırdı. Genç yıldız üzgün bir şekilde yedek kulübesine giderken yeleğini çıkarıp sert bir şekilde yere fırlattı.

REAL MADRID SAVUNMASINI İSTEYEBİLİR

REAL MADRID SAVUNMASINI İSTEYEBİLİR

Geçmiş dönemde aynı hareketi Benzema'nın yapması üzerine İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyuncunun savunmasını istemiş ve idari para cezası vermişti. Bu tarz konularda çok katı kuralları olan Real Madrid'in ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

Tüm bunlar yaşanırken İspanyol basınından Sport’un haberine göre Arda Güler’in yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanması gündeme geldi. Real Madrid’deki yıldızların arasında forma bulamayan Arda’nın daha da gelişmesi için Haziran ayında kiralık gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.

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