Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı! Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı... Gönderiliyor!

ARDA GÜLER'DEN BEKLENMEDİK TEPKİ

Real Madrid'in oynadığı son 3 karşılaşmada ise forma şansı vermedi. Genç yıldız, son oynanan Almeria maçı boyunca ısındı ancak Ancelotti onu yine oynatmadı ve bu da Arda’yı kızdırdı. Genç yıldız üzgün bir şekilde yedek kulübesine giderken yeleğini çıkarıp sert bir şekilde yere fırlattı.