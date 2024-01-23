Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı! Arda Güler'in tepkisi pahalıya patladı... Gönderiliyor!

Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in İspanya macerası pek istediği gibi gitmiyor. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından iyileşen ancak Carlo Ancelotti’den 6 maçtır forma bekleyen Arda Güler bir türlü Santiago Bernabeu’da sahaya adım atamadı.
Genç yıldız sadece Kral Kupası’ndaki Arandina maçına ilk 11 başlayıp Atletico maçının son 8 dakikasında forma giyebildi.
Real Madrid'in oynadığı son 3 karşılaşmada ise forma şansı vermedi. Genç yıldız, son oynanan Almeria maçı boyunca ısındı ancak Ancelotti onu yine oynatmadı ve bu da Arda’yı kızdırdı. Genç yıldız üzgün bir şekilde yedek kulübesine giderken yeleğini çıkarıp sert bir şekilde yere fırlattı.
Geçmiş dönemde aynı hareketi Benzema'nın yapması üzerine İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyuncunun savunmasını istemiş ve idari para cezası vermişti. Bu tarz konularda çok katı kuralları olan Real Madrid'in ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.
Tüm bunlar yaşanırken İspanyol basınından Sport’un haberine göre Arda Güler’in yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanması gündeme geldi. Real Madrid’deki yıldızların arasında forma bulamayan Arda’nın daha da gelişmesi için Haziran ayında kiralık gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.