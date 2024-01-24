MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Nazlı Bulum bir programda ilk cinsel deneyimini anlattı: "Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki"

Oyuncu Nazlı Bulum bir programda ilk cinsel deneyimini anlattı: "Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 07:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ve rol aldığı başarılı projelerle tanınan Nazlı Bulum, katıldığı bir programda anlattıklarıyla gündem oldu.

Son dönemin en fazla izlenen dizilerinden birinde rol alan Nazlı Bulum'un, geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Sadakatsiz dizisiyle oldukça ünlenen oyuncu aslında birçok film ve dizide rol aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İLK CİNSEL DENEYİMİNİ ANLATTI

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ile tanınan Nazlı Bulum paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.

Oyuncu son olarak katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem oldu. Nazlı Bulum programda, ilk cinsel deneyimi sırasında başına gelen komik anıyı paylaştı.

Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.

Bulum, "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu" dedi. 

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabiki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
nazlı bulum Oyuncu ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
Selahattin Demirtaş Diyarbakır’a getirildi! Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Selahattin Demirtaş Diyarbakır’a getirildi! Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Bağ kur SSK emekli maaşları memura eşitlendi!

Bağ kur SSK emekli maaşları memura eşitlendi!

İlk cinsel deneyimini anlattı! İtirafları şaşırttı

İlk cinsel deneyimini anlattı! İtirafları şaşırttı

Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti

Her ay 2 bin 133 TL'sini devlet ödeyecek! Detaylar netleşti

Ankara'da kim önde? Son anket paylaşıldı, dikkat çeken puan farkı

Ankara'da kim önde? Son anket paylaşıldı, dikkat çeken puan farkı

Herkes sustu, stat o tepkiyle inledi! Beşiktaş taraftarı başkana seslendi

Herkes sustu, stat o tepkiyle inledi! Beşiktaş taraftarı başkana seslendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.