Oyuncu Nazlı Bulum bir programda ilk cinsel deneyimini anlattı: "Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki"

Son dönemin en fazla izlenen dizilerinden birinde rol alan Nazlı Bulum'un, geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Sadakatsiz dizisiyle oldukça ünlenen oyuncu aslında birçok film ve dizide rol aldı.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ile tanınan Nazlı Bulum paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.
Oyuncu son olarak katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem oldu. Nazlı Bulum programda, ilk cinsel deneyimi sırasında başına gelen komik anıyı paylaştı.
Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.
Bulum, "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu" dedi.
Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabiki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."