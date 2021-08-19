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  4. Oyunculuğu bırakan Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş bakın şimdi ne yapıyor! Emekli olmak isteyip...

Oyunculuğu bırakan Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş bakın şimdi ne yapıyor! Emekli olmak isteyip...

19.08.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı 'Deli Yürek' dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan ve güzellik yarışmasında derece de elde etmiş olan Zeynep Tokuş'un şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Güzel oyuncunun yıllardır ekrandan uzakta olduğu bilinirken, yeni bir projede rol alıp almayacağı da merak konusu oldu. Bakın oyunculuğu bırakan Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş şimdilerde ne yapıyor...

1998 ve 2002 yılları arasında 'Deli Yürek' dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınmış olan Zeynep Tokuş, Çocuklar Duymasın, Yazgı ve Vizontele gibi pek çok yapımda rol almıştı. Uzun bir süredir ekranda yer almayan oyuncunun son hali ve ne işle uğraştığı merak ediliyor.

DELİ YÜREK'İN YILDIZI ZEYNEP TOKUŞ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Uzun seneler önce Deli Yürek dizisinde rol alan ve ekranlara ara vermiş olan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş'un şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor.

DELİ YÜREK'LE TANINMIŞTI

DELİ YÜREK'LE TANINMIŞTI
Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmış olduğu ve bir döneme damga vuran 'Deli Yürek' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' rolüyle büyük kitlelerce tanınmıştı.
Sevilen oyuncu, şimdilerde sosyal medyada günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.44 yaşındaki oyuncunun bir dönem ekranlara geri döneceği konuşulmuştu.

EKRANLARDAN UZAKTA YAŞIYOR

EKRANLARDAN UZAKTA YAŞIYOR
Ancak hayatından memnun olan Tokuş'un ekranlardan uzak yaşamına devam ettiği ve emekli olmaya karar verdiği biliniyor.
Tokuş, daha önce de senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminde rol almakta olan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi vermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
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