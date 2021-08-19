Oyunculuğu bırakan Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş bakın şimdi ne yapıyor! Emekli olmak isteyip...

1998 ve 2002 yılları arasında 'Deli Yürek' dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınmış olan Zeynep Tokuş, Çocuklar Duymasın, Yazgı ve Vizontele gibi pek çok yapımda rol almıştı. Uzun bir süredir ekranda yer almayan oyuncunun son hali ve ne işle uğraştığı merak ediliyor.
DELİ YÜREK'İN YILDIZI ZEYNEP TOKUŞ ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Uzun seneler önce Deli Yürek dizisinde rol alan ve ekranlara ara vermiş olan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş'un şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor.
DELİ YÜREK'LE TANINMIŞTI
Tokuş, Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşmış olduğu ve bir döneme damga vuran 'Deli Yürek' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' rolüyle büyük kitlelerce tanınmıştı.
Sevilen oyuncu, şimdilerde sosyal medyada günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.44 yaşındaki oyuncunun bir dönem ekranlara geri döneceği konuşulmuştu.
EKRANLARDAN UZAKTA YAŞIYOR
Ancak hayatından memnun olan Tokuş'un ekranlardan uzak yaşamına devam ettiği ve emekli
olmaya karar verdiği biliniyor.
Tokuş, daha önce de senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminde rol almakta olan Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Gürhan Altundaşar ve Seda Türkmen'e yoga dersi vermişti.
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