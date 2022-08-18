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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Burada çok mutluyum"

18.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan milli oyuncu Ozan Tufan, kulüp sitesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tufan yaptığı açıklamada Türkiye ile İngiltere'yi karşılaştırırken, "Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte Ozan Tufan'ın o açıklamaları...

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve Sarı-Lacivertli kulüpten 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hull City'e transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan, kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Tufan yaptığı açıklamada, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

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Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Her geçen gün alışıyorum buraya. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE KIYASLADIĞIMDA..."

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Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirten Ozan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu gerçekten zor oluyor bizim için." açıklamasını yaptı.

"BENİM HAYALİMDİ"

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile ilgili de konuşan milli oyuncu, "Acun Ilıcalı, buraya gelmemde büyük rol oynadı. Hayallerinden ve Premier Lig'e yükselmek istediğinden bahsetti. Bu benim de hayalimdi. Bu yüzden buradayım." şeklinde konuştu.

"POZİSYON ÖNEMLİ DEĞİL"

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Ozan Tufan ayrıca, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak. Burada 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir maç yapmak gerçekten zor." diyerek sözlerini noktaladı.

OZAN TUFAN FOTOĞRAFLARI

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