Ozan Tufan Türkiye'ye dönüyor! Şenol Güneş bizzat telefonla aradı... İşte yanıtı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın burada mutlu olmadığı ve Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın istediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öne sürülen bir başka transfer iddiasıydı.