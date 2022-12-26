Ozan Tufan Türkiye'ye dönüyor! Şenol Güneş bizzat telefonla aradı... İşte yanıtı

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın burada mutlu olmadığı ve Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın istediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öne sürülen bir başka transfer iddiasıydı.
Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından Ozan Tufan iddiaları hakkında konuşmuş, Ozan Tufan'ın beğendiği bir oyuncu olduğunu belirtirken "Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ozan Tufan cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan’ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı. Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş’e “Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam” yanıtını verdi.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ancak Ozan’ı sezon başında 3 milyon Euro’ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
2022'nin yazında Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Ada ekibinde bu sezon şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1204 dakika süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 golle takımına katkıda bulundu.