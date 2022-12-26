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Ozan Tufan Türkiye'ye dönüyor! Şenol Güneş bizzat telefonla aradı... İşte yanıtı

26.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan için Süper Lig'e döneceği iddiaları konuşulmaya devam edilirken, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in eski öğrenicisini bizzat aradığı ve Siyah-Beyazlılar'a davet ettiği öğrenildi. İşte o konuşmanın detayları...

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymesinin ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'ın burada mutlu olmadığı ve Türkiye'ye geri döneceği iddia ediliyordu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın istediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öne sürülen bir başka transfer iddiasıydı.

"ŞU ANDA HULL CITY'NİN OYUNCUSU"

"ŞU ANDA HULL CITY'NİN OYUNCUSU"

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından Ozan Tufan iddiaları hakkında konuşmuş, Ozan Tufan'ın beğendiği bir oyuncu olduğunu belirtirken "Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." ifadelerini kullanmıştı.

BİZZAT ARADI

BİZZAT ARADI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ozan Tufan cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan’ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı. Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş’e “Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam” yanıtını verdi.

KİRALIK FORMÜLÜ

KİRALIK FORMÜLÜ

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ancak Ozan’ı sezon başında 3 milyon Euro’ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

4 GOL KATKISI SAĞLADI

4 GOL KATKISI SAĞLADI

2022'nin yazında Fenerbahçe'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Ada ekibinde bu sezon şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1204 dakika süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 golle takımına katkıda bulundu.

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