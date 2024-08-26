Özcan Deniz'in kız kardeşinden Samar Dadgar hakkında olay sözler: İran’dan buraya gelmiş kendinden yaşça küçük kız...

Özcan Deniz menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, paylaşımlar yaparak aile üyelerine rest çekti.
Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.
Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den geldi. Gürler yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu.
Gürler, yaptığı paylaşımda; "Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim..." dedi.
"İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim...
Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kı zkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!
Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum."