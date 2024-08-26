Özcan Deniz'in kız kardeşinden Samar Dadgar hakkında olay sözler: İran’dan buraya gelmiş kendinden yaşça küçük kız...

Özcan Deniz menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, paylaşımlar yaparak aile üyelerine rest çekti.

Artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.