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Özel maçta Yattara'dan asist, Süleyman Soylu'dan kafa golü!

30.04.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rami Spor Kulübü'nün FIFA standartlarındaki yeni tesisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile açıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Aktan ve çok sayıda davetli katıldı.

"FIFA Standardı Kalite Belgesi" alan Rami Spor Sahası'nın açılış töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan tesisin açılış töreninden sonra Bakan Soylu'nun da forma giydiği şöhretler maçı oynandı.

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Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği müsabakada takımların teknik direktörlüklerini Yılmaz Vural ile Bülent Uygun üstlendi. Karşılaşmada Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, eski futbolcular Ümit Karan, Ali Tandoğan, Ibrahim Yattara, Pascal Nouma ve Bülent Akın da forma giydi.

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Ramispor ile Eyüpspor takımlarının karşı karşıya geldiği gösteri maçını Bakan Süleyman Soylu'nun formasını giydiği Ramispor 4-2 kazandı. Süleyman Soylu ve Deniz Köken birer gol atarken, diğer 2 gol Yattara'dan geldi. Eyüpspor'un gollerini ise Adem Yıldırım ve Nouma kaydetti.

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Çok sayıda kişinin izlediği maç sonunda vatandaşlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

YATTARA'DAN ASİST, SÜLEYMAN SOYLU'DAN GOL

Öte yandan Süleyman Soylu'nun golü dikkat çekti. Ali Tandoğan'ın pasıyla topla buluşan Ibrahima Yattara, ceza sahası içine ortasını yaptı. Süleyman Soylu ise meşin yuvarlağı takip ederek kafasıyla ağları buldu.

İŞTE O GOL

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