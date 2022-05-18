Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün minik kızları ilk defa görüntülendi! İşte Mercan Bebek

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz aralık ayında dünyaya gelen bebekleri Mercan ile önceki gün Yeniköy’de görüntülendi.
Özpirinçci’ye çıkışta Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı dizinin kutlama yemeğine neden katılmadığı soruldu. Oyuncu, “Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı” dedi.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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