Özgür Demirtaş, Twitter aboneliğinden ne kadar kazanıyor? Kazancı ifşa olunca sitem etti

"AŞIRI STERİL BİR ORTAM"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gündem olunca şunları yazdı:

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten.