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  4. Özgür Demirtaş, Twitter aboneliğinden ne kadar kazanıyor? Kazancı ifşa olunca sitem etti

Özgür Demirtaş, Twitter aboneliğinden ne kadar kazanıyor? Kazancı ifşa olunca sitem etti

17.12.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın lüks hayatının gündem olduğu günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Polat ailesinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek dikkat çekmişti. Bu sefer de Demirtaş mercek altına alındı ve Twitter aboneliğinden kazancı gündem oldu. Özgür Demirtaş'ın kazancı sosyal medyada paylaşılınca bakın nasıl sitem etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle fenomenlerin harcamaları hakkında açıklamalar yaparak birçok fenomene dikkat çeken Demirtaş tek bir kazancıyla gündemde...


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SOSYAL MEDYA KAZANCI GÜNDEMDE

Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti.

Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu. Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor.

Bu açıklamadan sonra ünlü isim tarafından engellenen Vardalı paylaşımıyla ses getirirken Özgür Demirtaş da isyan etti.

"AŞIRI STERİL BİR ORTAM"

"AŞIRI STERİL BİR ORTAM"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gündem olunca şunları yazdı: 

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten.

Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir." dedi.

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Özgür Demirtaş twiitter sosyal medya ele
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