MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özlem Yıldız oğlunu paylaştı! Demet Akalın "Ay boya bak delireceğim" dedi

Özlem Yıldız oğlunu paylaştı! Demet Akalın "Ay boya bak delireceğim" dedi

12.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özlem Yıldız Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile poz verdi. Özlem Yıldız'ın oğluyla pozunu gören ünlü isimler kendilerini tutamadı. Oğlunu gözlerden uzak büyüten Özlem Yıldız'ın pozuna Demet Akalın "Ay boya bak delireceğim" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'in unutulmaz yüzü sunucu Özlem Yıldız gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu paylaştı. 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine giren ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldı'ın oğlu Demir kocaman oldu.

Gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu için her fırsatta "En büyük aşkım oğlum" diyen Özlem Yıldız, paylaşımı ile dikkatleri üzerine topladı. Özlem Yıldız oğluyla pozuna "Sen ne zaman bu kadar büyüdün" yazdı.

Oğlu boyuna gelen Yıldız'ın paylaşımını göre Akalın fotoğrafın hemen altına, "Ay boya bak delireceğim" ifadelerini kullandı. Sabriye Şengül ise "Çok büyüdü" yorumunda bulundu.

tktm

Özlem Yıldız'ın bazı takipçileri ise ünlü sunucunun çok fazla filtre yaptığını ve oğluyla bu sebeple hiçbir benzerliklerinin olmadığını söyledi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.