"Paco Pena & Friends" konseri İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında flamenko gitaristi Paco Pena, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Paco Pena & Friends" başlıklı konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Pena, İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Birçok kez geldim buraya ve bütün dünyadaki en çok sevdiğim şehirlerden biri burası. Burayı seviyorum, her zaman da sevdim." dedi.

Flamenko müzikle Endülüs müziği arasında büyük benzerlikler bulunduğunu ifade eden Pena, "Bence İspanya'nın sesi olan Endülüs müziğinde Fas ve Arap müziğinin etkisi var. Bu çok önemli çünkü Endülüs bölgede 800 yıla yakın süre hüküm sürdü. Buraya geldiğimde gördüm ki bu benzerlik Türk izleyicisinin de hoşuna gidiyor."

- "Flamenko çok özel bir müzik türü"

Pena, flamenkonun zor şartlarda hayat süren insanların müziği olduğuna işaret ederek. "Flamenko çok özel bir müzik türü, hayatın zorlukları karşısındaki insanların hissettiği üzüntüyü ifade ediyor. Fakat bu aynı zamanda 'Ben buradayım ve ben burada olacağım.' diyen bir sevinç patlamasının ve Endülüs'e duyulan üzüntünün ifadesi. Flamenkoda gitar müziğin bir parçası, şarkılarsa en önemli şey. Tabii ki danslar da çok renkli. Her şeyden biraz getirdim. Ben solo gitar çalıyorum, ardından şarkılar ve danslar. Flamenko kompleks bir müzik ve bence sizin kültürünüze çok da uzak değil." ifadesini kullandı.

Usta flamenko gitaristi ve besteci Pena, Türkiye'de pek çok kez sahneye çıktığını, Türk dinleyicileriyle arasında güçlü duygusal ve kültürel bir bağ bulunduğunu belirterek, şunları ekledi:

"Burası benim çok beslendiğim ve bunu flemenko müziğime de yansıttığım bir yer. Burada her sahne aldığımda icra ettiğim müziğin karşılığını aldım. Müziğimle duygularımı izleyicilere aktarırken onlardan da her zaman karşılık gördüm. Bu nedenle bulunmaktan çok mutlu olduğum bir yerdeyim şu anda."

Konserde dansçı, gitarist ve şarkıcılardan oluşan topluluğuyla birlikte sahneye çıkarak heyecan verici bir gösteriye imza atan sanatçı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve alkış aldı.

Flamenko gitarının yaşayan en büyük ustalarından biri olan Paco Pena, flamenkoya katkılarından dolayı 1997 yılında İspanya Kralı Juan Carlos tarafından liyakat nişanı "Oficial de la Cruz de la Orden del Merito Civil" ile onurlandırılmıştı.