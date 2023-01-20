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  4. Paige Spiranac bu kez niyeti başka bozdu! Çıplak fotoğraflarını internet üzerinden satmaya karar verdi...

Paige Spiranac bu kez niyeti başka bozdu! Çıplak fotoğraflarını internet üzerinden satmaya karar verdi...

20.01.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golf dünyasının en çok tanınan ismi olan Paige Spiranac'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan güzel sporcunun yaptığı son paylaşım pes dedirtti.

Golf denilince akla gelen ilk isimlerden olan Paige Spiranac yine gündeme geldi. Güzel fiziğiyle ön plana çıkan Paige Spiranac, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyordu. Son paylaşımı ise yine gündem olmayı başardı.

GOLF SPORUNU BIRAKMIŞTI

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Profesyonel anlamda golf oynayan ve bu spor sayesinde tanınan Paige Spiranac geçtiğimiz yıl kariyerini noktalamıştı. Sosyal medya hesabından özel dersler vermeye devam eden güzel sporcunun Instagram adresinde 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

PARAYLA FOTOĞRAFLARINI SATACAK

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Hikayesinde çıplak fotoğrafını paylaşan Paige Spiranac, göğüslerini sansürleyerek bir site paylaştı. Fotoğrafın sansürsüz halini bu site üzerinden üye olanlara göndereceğini ifade eden güzel sporcu sosyal medyada gündem oldu.

PAIGE SPIRINAC FOTOĞRAFLARI

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