Paige Spiranac bu kez niyeti başka bozdu! Çıplak fotoğraflarını internet üzerinden satmaya karar verdi...

Golf denilince akla gelen ilk isimlerden olan Paige Spiranac yine gündeme geldi. Güzel fiziğiyle ön plana çıkan Paige Spiranac, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyordu. Son paylaşımı ise yine gündem olmayı başardı.

GOLF SPORUNU BIRAKMIŞTI

Profesyonel anlamda golf oynayan ve bu spor sayesinde tanınan Paige Spiranac geçtiğimiz yıl kariyerini noktalamıştı. Sosyal medya hesabından özel dersler vermeye devam eden güzel sporcunun Instagram adresinde 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.

PARAYLA FOTOĞRAFLARINI SATACAK

Hikayesinde çıplak fotoğrafını paylaşan Paige Spiranac, göğüslerini sansürleyerek bir site paylaştı. Fotoğrafın sansürsüz halini bu site üzerinden üye olanlara göndereceğini ifade eden güzel sporcu sosyal medyada gündem oldu.