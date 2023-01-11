Paige Spiranac'ın paylaşımı 'yok artık' dedirtti! Göğüslerini ön plana koyarak öyle bir şey söyledi ki...

Golf denilince akla gelen ilk isimlerden olan Paige Spiranac yine gündeme geldi. Güzel fiziğiyle ön plana çıkan Paige Spiranac, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyordu. Son paylaşımı ise yine gündem olmayı başardı.

ARAŞTIRMA YAPILDI! KADINLARIN GÖĞÜSLERİNE BAKMAK...

Almanya'da yapılan bir araştırmada, "kadınların memelerine günde 10 dakika bakmanın spor salonuna gitmekten daha sağlıklı olduğu öğrenildi" ifadesi yer alıyordu. Bu araştırmayı gören Paige Spiranac flaş bir paylaşımda bulundu.

"UZUN YAŞAMAK MI İSTİYORSUNUZ?"

Paige Spiranac yaptığı paylaşımda, uzun yaşamak isteyenlerin kendisini takip edip göğüslerine bakması gerektiğini savundu. Cesur pozlarıyla takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Paige Spiranac'ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.