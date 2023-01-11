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  4. Paige Spiranac'ın paylaşımı 'yok artık' dedirtti! Göğüslerini ön plana koyarak öyle bir şey söyledi ki...

Paige Spiranac'ın paylaşımı 'yok artık' dedirtti! Göğüslerini ön plana koyarak öyle bir şey söyledi ki...

11.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golf dünyasının en çok tanınan ismi olan Paige Spiranac'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan güzel sporcunun verdiği örnek görenleri şaşkına çevirdi.

Golf denilince akla gelen ilk isimlerden olan Paige Spiranac yine gündeme geldi. Güzel fiziğiyle ön plana çıkan Paige Spiranac, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatıyordu. Son paylaşımı ise yine gündem olmayı başardı.

ARAŞTIRMA YAPILDI! KADINLARIN GÖĞÜSLERİNE BAKMAK...

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Almanya'da yapılan bir araştırmada, "kadınların memelerine günde 10 dakika bakmanın spor salonuna gitmekten daha sağlıklı olduğu öğrenildi" ifadesi yer alıyordu. Bu araştırmayı gören Paige Spiranac flaş bir paylaşımda bulundu.

"UZUN YAŞAMAK MI İSTİYORSUNUZ?"

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Paige Spiranac yaptığı paylaşımda, uzun yaşamak isteyenlerin kendisini takip edip göğüslerine bakması gerektiğini savundu. Cesur pozlarıyla takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Paige Spiranac'ın bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

PAIGE SPIRANAC FOTOĞRAFLARI

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