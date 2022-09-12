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Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

12.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için valiliğin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi.

Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 2 tırın uğurlanması için tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Türkiye ile Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Yaşanan sel felaketinde 1400'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüzbinlerce Pakistanlı evlerinden mahrum kaldı, afete maruz kaldı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın Pakistan'a yönelik başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde Sivaslı hemşehrilerimiz, iş insanlarımız, esnaflarımız elbirliğiyle acı yaşayan Pakistanlı dostlarına, kardeşlerine ellerini uzattılar. Katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Öztürk, Sivas'tan yola çıkan yardım tırlarının Ankara'da trene yüklenerek Pakistan'a ulaştırılacağını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ise kardeş ülke Pakistan'ın afet nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Tarihimiz boyunca kardeş ülke Pakistan her zaman yanımızda olmuştur. Bugünlerde de destek olma sırası Türkiye'dedir. Zor günlerinde Pakistan'ın her zaman yanında olacağımızın bilinmesini isteriz." dedi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin her anlamda kardeş ülkenin yanında yer aldığını vurguladı.

Sivas'ta başlatılan kampanyada toplanan 1434 gıda kolisinin Pakistan'a ulaştırılmak üzere yola çıkartılacağı bilgisini veren Ekinci, yardımların devam edeceğini dile getirdi.

Okunan duanın ardından yardım tırları Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Sivas'tan 2 yardım tırı gönderildi

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