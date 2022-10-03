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Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

03.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 557 bin 851 ziyaretçiyi ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'yi geçen ay 271 bin 861 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Şen, böylece ocak ayı başından geçen ayın sonuna kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 557 bin 851 kişiye ulaştığını söyledi.

Bölgedeki turizm işletmecilerinin turist sayısındaki artıştan memnun olduğunu kaydeden Şen, gelecek yıl Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti

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KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

KADEM'in video art projesi "Gölge" ziyarete açıldı

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