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  4. Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan olay! Rakibinin boğazına yapışıp defalarca tokat attı...

Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan olay! Rakibinin boğazına yapışıp defalarca tokat attı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2024 23:54 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bir sonraki maç için avantajı cebine koyan Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir galibiyet aldı. Mücadelenin son anlarına doğru karşılaşmada tansiyon yükseldi. Yeni transfer Anastasios Bakasetas çılgına döndü ve rakip futbolcu Bakasetas'a defalarca tokat atarak kırmızı kart gördü.

Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi ve sahadan Fatih Terim galibiyetle ayrılarak kupada büyük avantajı kaptı. Mücadelenin sonunda yaşanan kavga ise karşılaşmanın önüne geçti

BAKASETAS ÇILGINA DÖNDÜ

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Mücadelenin son anlarına doğru yeni transfer Anastasios Bakasetas çılgına döndü. PAOK forması giyen Taison, Bakasetas'ın gırtlağına yapışarak defalarca tokat attı. Bu darbelerin ardından yerde kalan Bakasetas, uzun süre yerden kalkamadı.

KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Olay sakinleştikten sonra mücadelenin hakemi Anastasios Bakasetas ve Taison'u kırmızı kartla oyundan attı. Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.

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