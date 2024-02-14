Panathinaikos'ta Fatih Terim'i çıldırtan olay! Rakibinin boğazına yapışıp defalarca tokat attı...

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi ve sahadan Fatih Terim galibiyetle ayrılarak kupada büyük avantajı kaptı. Mücadelenin sonunda yaşanan kavga ise karşılaşmanın önüne geçti

BAKASETAS ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin son anlarına doğru yeni transfer Anastasios Bakasetas çılgına döndü. PAOK forması giyen Taison, Bakasetas'ın gırtlağına yapışarak defalarca tokat attı. Bu darbelerin ardından yerde kalan Bakasetas, uzun süre yerden kalkamadı.

KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Olay sakinleştikten sonra mücadelenin hakemi Anastasios Bakasetas ve Taison'u kırmızı kartla oyundan attı. Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.

