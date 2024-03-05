Yıllar sonra Türkiye'ye dönmüştü! Tanyeli'nin İstanbul'daki mütevazi evi dikkat çekti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tanyeli dostları ve sevenlerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli geçtiğimiz mayıs ayından bu yana pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
Kansere yakalandıktan Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşen Tanyeli evinin kapılarını 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı.
2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inandığını belirtti.
Sade ama bir o kadar da şık döşenen salonda çiçek ve renkli objeler direkt olarak dikkat çekiyor.
Evinde gri ve bej tonları tercih eden Tanyeli, kış aylarında şömine başında keyif yapıyor.