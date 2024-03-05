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  4. Yıllar sonra Türkiye'ye dönmüştü! Tanyeli'nin İstanbul'daki mütevazi evi dikkat çekti

Yıllar sonra Türkiye'ye dönmüştü! Tanyeli'nin İstanbul'daki mütevazi evi dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 09:18
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Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programının konuğu Pankreas kanserine yakalandıktan Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşen Tanyeli oldu. Ünlü oryantal yeşillikler içerisinde yer alan evinin kapılarını açtı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tanyeli dostları ve sevenlerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

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EVİ GÜNDEM OLDU

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli geçtiğimiz mayıs ayından bu yana pankreas kanseriyle mücadele ediyor.

Kansere yakalandıktan Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşen Tanyeli evinin kapılarını 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı.

2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inandığını belirtti.

Sade ama bir o kadar da şık döşenen salonda çiçek ve renkli objeler direkt olarak  dikkat çekiyor.

Evinde gri ve bej tonları tercih eden Tanyeli, kış aylarında şömine başında keyif yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Tanyeli
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