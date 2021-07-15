Panna cotta nasıl yapılır? Panna cotta tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

İtalyan tatlısı Panna cotta tarifini haberimizde derledik. Panna cotta tatlısının yapımı için yaprak jelatin, krema, soğuk süt, şeker gibi malzemeler gerekir. Tatlıyı yaptıktan sonra kıvam alması için 2 saat kadar buzdolabında bekletmeniz gerekir.
Panna cotta nasıl yapılır?
* 250 ml. krema
* 250 ml. soğuk süt
* 1 paket vanilya (veya vanilya çubuğu)
* 3 yemek kaşığıtoz şeker
* 3 yaprak jelatin
Böğürtlen sosu için kullanılacak malzemeler:
* 1 su bardağı böğürtlen
* 5 yemek kaşığı şeker
* 1 tatlı kaşığı buğday nişastası
* 1/2 su bardağı su
PANNA COTTA NASIL YAPILIR?
Panna cotta tatlısının kıvamı yaprak jelatinlerden gelir. Tatlıyı yapmaya başlamadan önce yaprak jelatinlerin yumuşaması için 5 dakika boyunca, içinde soğuk su olan kasede bekletilmesi gerekir.
Jelatinlerin yumuşamasını beklerken toz şeker, krema, süt ve vanilyayı küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın.
Yaprak jelatinler yumuşadığında suyunu sıkın. Krema, süt, vanilya ve toz şekeri kaynattığınız tencereyi ocaktan alın.
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