Panna cotta nasıl yapılır? Panna cotta tarifi, malzemeleri ve püf noktası...

İtalyan tatlısı Panna cotta tarifini haberimizde derledik. Panna cotta tatlısının yapımı için yaprak jelatin, krema, soğuk süt, şeker gibi malzemeler gerekir. Tatlıyı yaptıktan sonra kıvam alması için 2 saat kadar buzdolabında bekletmeniz gerekir.