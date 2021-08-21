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PAOK'tan Luyindama için 2.5 milyon Euro

21.08.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan kulübü PAOK'un Galatasaray'dan Luyindama'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Luyindama'ya PAOK'un talip olduğu iddia edildi.

Yunanistan basınındaki haberlere göre, PAOK kulübü Luyindama'yı transfer etmek için Galatasaray'a 2.5 milyon Euro ödemeye hazır.

Galatasaray'ın bu sezon Victor Nelsson transferinin ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Luyindama için sarı kırmızılıların teklifleri değerlendirileceği konuşulurken, Yunanistan basınındaki haberlere göre PAOK yönetimi Luyindama için 2.5 milyon Euro ödemeye hazır.

LUYINDAMA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Luyindama geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 24 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 28 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Luyindama bu sezon lig ve Avrupa kupası maçlarında 6 maçta 540 dakika görev yaptı.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
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