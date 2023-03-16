Paris Saint Germain ile Lionel Messi arasında Mbappe krizi! İstediği ücret sonrası ortalık karıştı

ÇÖZÜLEMEYEN KONULAR VAR

RMC Sport'ta yer alan habere göre, tarafların birkaç hafta önce prensip olarak anlaşma sağlamasına rağmen hala çözülemeyen konular olduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi. PSG ile Messi arasındaki uzlaşılamayan konulardan birinin ise sözleşme süresi olduğu aktarıldı. Tarafların Messi'nin sözleşmesinde yer alan 1 sezonluk opsiyon maddesi ve 1 yıllık yeni sözleşme konuları üzerinde durduğu aktarıldı.