Paris Saint Germain ile Lionel Messi arasında Mbappe krizi! İstediği ücret sonrası ortalık karıştı

2021 yılından bu yana Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin kulüple olan yeni kontrat görüşmeleri sürüyor.
35 yaşındaki yıldızın kariyerinde nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, geçtiğimiz günlerde Ronaldo gibi Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, tarafların birkaç hafta önce prensip olarak anlaşma sağlamasına rağmen hala çözülemeyen konular olduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi. PSG ile Messi arasındaki uzlaşılamayan konulardan birinin ise sözleşme süresi olduğu aktarıldı. Tarafların Messi'nin sözleşmesinde yer alan 1 sezonluk opsiyon maddesi ve 1 yıllık yeni sözleşme konuları üzerinde durduğu aktarıldı.
Fransız ekibi ile 35 yaşındaki futbolcu arasında maaş konusunun da sıkıntıya neden olduğu ifade edildi. Lionel Messi'nin, Kylian Mbappe'nin kazancına yakın bir sözleşme istediği öne sürüldü.
2018 yılında Monaco'dan PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe, geçen sezonun sonunda PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Fransız basını, Mbappe'nin yeni sözleşmesinden sezonluk 100 milyon euro alacağını öne sürmüştü.
PSG'nin ise, Messi'nin tüm taleplerini karşılamaya sıcak bakmadığı vurgulandı. Kulüp içindeki bazı idarecilerin de Messi ile sözleşme uzatma konusunda ikna olmadığı belirtildi.