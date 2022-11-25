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Paris yönetimi geri çağırdı! Galatasaray'a Icardi şoku

25.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosun kattığı Arjantinli yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asist yapma başarısı gösterirken, taraftalar yönetime bonservisinin alınması konusunda baskı yapmaya başlamış durumda. Hal böyleyken Paris Saint-Germain'den Sarı-Kırmızılı yönetimi şaşırtan bir talep geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'daki uyum sürecini atlatmasının ardından özellikle son maçlarda gösterdiği performansla alkış toplarken, taraftarlar 'bonservisi alınsın' şeklinde yönetime baskı yapmaya başlamış durumda.

Arjantinli golcünün herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmazken, perfromansıyla Fransız basınının gündemine oturan Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre, Paris kulübü oyuncusunu sezon sonunda geri çağırırken, 29 yaşındaki oyuncuyu takasta kullanmak istiyor.

İtalyan gazeteci Pasquale Cardillo'nun iddiasına göre PSG kendisini Lautaro'yu almak için Inter'e takasta önermeye hazırlanıyor.

PSG, Martinez'i transfer etmek için yaz aylarında masaya yaklaşık 60 milyon Euro koymayı planlıyor. Ek olarak, Icardi'yi de takasa eklemeyi planlıyor.

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