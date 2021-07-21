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Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson’u Khloe Kardashian yine affetti!

21.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tristan Thompson, geçtiğimiz aylarda bir partide üçlü ilişkiye girdiği için sevgilisi Khloe Kardashian tarafından terk edilmişti. True adında bir kız çocukları olan çift o olaydan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. ABD basınına göre Tristan Thompson ve Khloe Kardashian ikilisi yine barıştı.

Geçtiğimiz aylarda Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'ın katıldığı bir ev partisinde üç kadınla yatak odasına girdiği ve yarım saat sonra üstü başı dağınık bir şekilde odadan çıktığı iddia edilmişti. O iddialar sonrası Khloe Kardashian, kızı True’nun da babası olan basketbolcuyla anında ayrılmıştı.

Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson'ı sevgilisi Khloe Kardashian affetmediPartide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson'ı sevgilisi Khloe Kardashian affetmedi

KHLOE KARDASHIAN, TRISTAN THOMPSON'U YİNE AFFETTİ

37 yaşındaki Khloe ve 30 yaşındaki Tristan geçen ay ayrılmalarından bu yana ilk kez birlikte görüntülendiler.
Çift, üç yaşındaki kızları True'yı Los Angeles'ta bir dans kursuna götürürken objektiflere takıldı.
Televizyon yıldızı Khloe Kardashian defalarca aldatılmasına rağmen NBA’de top koşturan basketbolcu Tristan Thompson’u affetmişti.
Yaşananlardan sonra bir daha barışmalarına imkânsız gözüyle bakılsa da geçtiğimiz günlerde People dergisine konuşan bir kaynak herkesi şaşırtan bir açıklama yapmıştı.
Yapılan açıklamaya göre; Tristan Thompson’un tüm aldatmalarına rağmen Khloe Kardashian’ın kendisini sevdiğini ve ayrı olmalarına rağmen basketbolcuya sadık kaldığını dile getirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
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