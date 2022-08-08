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Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

08.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Sahili'nde yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

Yavruların yumurtadan çıkıp, mavi sulara giden yolculuğuna Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile bölgede caretta carettalar üzerine çalışma yapan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale de eşlik etti.

Prof. Dr. Başkale, Patara kumsalının caretta carettalar için önemli yuvalama merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Bu yıl Patara'da 250 yuva tespit ettiklerini dile getiren Başkale, yumurtlama döneminin mayısta, yavru çıkışlarının ise temmuzda başladığını bildirdi. Gerek yumurtlama gerekse yavru çıkışları süreçlerinde bölgede koruma çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkale, "Ortalama yıllık yaklaşık 15-20 bin civarında yavru deniz kaplumbağasını denize gönderiyoruz. Bu sene 16-17 bin civarında deniz kaplumbağasını denize göndermeyi planlıyoruz. Her bin deniz kaplumbağasından sadece birkaç tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu da hayatta kalma olasılıklarının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

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