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  4. Pavyon dansı çok konuşulmuştu... Dilber'in dansını gerçek pavyon çalışanları yorumladı! "En çok orası dikkat çekti..."

Pavyon dansı çok konuşulmuştu... Dilber'in dansını gerçek pavyon çalışanları yorumladı! "En çok orası dikkat çekti..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 17:20 | Son Güncelleme:
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Büyük bir heyecanla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla geceye damga vurdu. Dilber'in pavyon dansı pavyonda çalışanlara soruldu. Onların yorumlarını aldı. Çalışanlar Dilber dansıyla ilgili Ankara'da konuşulanları da aktardı.

Büyük bir heyecanla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin Dilber'li sahneleri ise yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin oyuncuları ise galada bir araya geldi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla geceye damga vurdu.


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PAVYON ÇALIŞANLARI DİLBER'İ ANLATTI

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri son günlerde herkesin dilinde.

Dizinin ilk bölümü bugün izleyenlerle buluştu. Haftalardır beklenen sahne yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyayı salladı.

İnci Taneleri dizisi dün akşam yayın hayatına başladı, herkesin merak ettiği dans sahnesinin tamamı da yayınlanmış oldu. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Onedio pavyon dansını pavyonda çalışanlarla konuştu. Onların yorumlarını aldı. Çalışanlar Dilber dansıyla ilgili Ankara'da konuşulanları aktardı. 

Ankara pavyonlarında uzun zamandır müzisyenlik yapan Emrah Kale," 25 yıldır aktif olarak müzisyenlik yapıyorum.  Her kesim Ankara müzik havasını seviyor. Pavyonda ne yediğinizi ne içtiğinizi biliyorsanzn hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. "Evin Barkın Yok mu" şarkısı Osman Karakaya'ya ait bir eser. Selam olsun buradan Sincanlı Erkal'ın sahne kaydıyla beraber şans ona güldü diyelim. Şarkı doğru zamanda doğru yerdeydi. "

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Hazar Ergüçlü ele
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