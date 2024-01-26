Pavyon dansı çok konuşulmuştu... Dilber'in dansını gerçek pavyon çalışanları yorumladı! "En çok orası dikkat çekti..."

Ankara pavyonlarında uzun zamandır müzisyenlik yapan Emrah Kale," 25 yıldır aktif olarak müzisyenlik yapıyorum. Her kesim Ankara müzik havasını seviyor. Pavyonda ne yediğinizi ne içtiğinizi biliyorsanzn hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. "Evin Barkın Yok mu" şarkısı Osman Karakaya'ya ait bir eser. Selam olsun buradan Sincanlı Erkal'ın sahne kaydıyla beraber şans ona güldü diyelim. Şarkı doğru zamanda doğru yerdeydi. "