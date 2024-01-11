Pavyon dansıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemde! Onur Ünlü ile ayrılan Hazar Ergüçlü'den aşk itirafı

Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracağı İnci Taneleri için yaptığı pavyon dansıyla adından söz ettiriyordu. Dans dersleri alan ve adeta rolünü yaşayan güzel oyuncu aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Ergüçlü yıprandıkları için bu kararı aldıklarını ifade etmişti. Hazar Ergüçlü ayrılıktan bir süre sonra Kutay Soyocak ile aşk pozları vermişti.
Bu aşk da kısa sürdü ve güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde DJ Artz ile birlikte olduğu iddialarıyla dikkat çekti. Tam da bunun üzerine bir de aşk itirafında bulundu.
Ünlü oyuncu 'Kendimi sabote etmeye meyilli bir yapım var' diyerek şu ifadeleri kullandı:
"...O yüzden yanlış kişileri seçtiğim oldu fakat ben öyle şanslı biriyim ki bunlar boş zamanlarıma denk geldi. İşime, huzuruma zarar verecek herhangi bir şeye geçit yok. Değmez, hiç kimse buna değmez."