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Pavyon dansıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemde! Onur Ünlü ile ayrılan Hazar Ergüçlü'den aşk itirafı

11.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı yaptığı anlarla günlerdir gündemde olan Hazar Ergüçlü aşk hayatıyla da dikkat çekiyor. Onur Ünlü ile uzun ilişkisi biten oyuncu hareketli aşk hayatıyla gündeme gelirken bir de üstüne itiraf da bulununca adından söz ettirdi.

Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracağı İnci Taneleri için yaptığı pavyon dansıyla adından söz ettiriyordu. Dans dersleri alan ve adeta rolünü yaşayan güzel oyuncu aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor.


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YANLIŞ İLİŞKİ İTİRAFI

Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Ergüçlü yıprandıkları için bu kararı aldıklarını ifade etmişti. Hazar Ergüçlü ayrılıktan bir süre sonra Kutay Soyocak ile aşk pozları vermişti.

Bu aşk da kısa sürdü ve güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde DJ Artz ile birlikte olduğu iddialarıyla dikkat çekti. Tam da bunun üzerine bir de aşk itirafında bulundu.

Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafıyla damga vurdu.

Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafıyla damga vurdu.

Ünlü oyuncu 'Kendimi sabote etmeye meyilli bir yapım var' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"...O yüzden yanlış kişileri seçtiğim oldu fakat ben öyle şanslı biriyim ki bunlar boş zamanlarıma denk geldi. İşime, huzuruma zarar verecek herhangi bir şeye geçit yok. Değmez, hiç kimse buna değmez."

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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
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