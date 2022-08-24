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Paylaşım rekoru kırılıyor! O kare Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti...

24.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci turu mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, karşılaşma öncesi kameralara yansıyan görüntü sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Trabzonspor forması giyen iki kadın taraftarın görüntüsü gündem olurken adeta maçın önüne geçti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

GÜNDEM OLDU!

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Trabzon'da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

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Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.

İŞTE O KARE... (Görüntü EXXEN'den alınmıştır)

KOKOK

DESIRE CORDERO FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag son dakika şampiyonlar ligi
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