Paylaşımları müstehcen bulunuyordu! Tuğba Ekinci'den yine olay paylaşım

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Tuğba Ekinci, bikinisini giyip kamera karşısında yaptığı danslarla ve müstehcen hareketleriyle tepki çekiyordu.
Yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ekinci, bu kez 901 bin takpçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozla gündem oldu.
Siyah bir bikini giyen şarkıcı oturarak poz verdi. Pozu dikkat çeken Ekinci, paylaşıma emojili sansür uyguladı.
Yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri dilliğiyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden biri olan Tuğba Ekinci yaptığı müstehcen paylaşımlarından dolayı tepki çekiyor.
Şarkıcı daha önce kendisini eleştrilerenlere ve tepki gösterenlere "Bizler Avrupa standartlarında solistleriz tüm meslektaşlarım fakat o ayıp bu ayıp denmesinden kıro kaldık" diyerek kızmıştı.