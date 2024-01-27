MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paylaşımları müstehcen bulunuyordu! Tuğba Ekinci'den yine olay paylaşım

Paylaşımları müstehcen bulunuyordu! Tuğba Ekinci'den yine olay paylaşım

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 11:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri dilliğiyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden biri olan Tuğba Ekinci son günlerde yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozla gündeme geldi. Siyah bir bikini giyen şarkıcı oturarak poz verdi. Pozuna emojili sansür uyguladı.

Sosyal medyada müstehcen pozlar vermekten çekinmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

PAYLAŞIMLARI MÜSTEHCEN BULUNUYORDU! OLAY PAYLAŞIM

Tuğba Ekinci, bikinisini giyip kamera karşısında yaptığı danslarla ve müstehcen hareketleriyle tepki çekiyordu.

Yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ekinci, bu kez 901 bin takpçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozla gündem oldu.

Siyah bir bikini giyen şarkıcı oturarak poz verdi. Pozu dikkat çeken Ekinci, paylaşıma emojili sansür uyguladı.

Yaptığı her açıklama, paylaştığı her poz ve sivri dilliğiyle sık sık gündem olan ünlü isimlerden biri olan Tuğba Ekinci yaptığı müstehcen paylaşımlarından dolayı tepki çekiyor.

Şarkıcı daha önce kendisini eleştrilerenlere ve tepki gösterenlere "Bizler Avrupa standartlarında solistleriz tüm meslektaşlarım fakat o ayıp bu ayıp denmesinden kıro kaldık" diyerek kızmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Araba alacaklar dikkat! Haziran ayı sonrasında başlıyor

Araba alacaklar dikkat! Haziran ayı sonrasında başlıyor

Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

Gelen itiraf herkesi şaşırttı!'14 yıllık kocam başkasıyla da...'

Gelen itiraf herkesi şaşırttı!'14 yıllık kocam başkasıyla da...'

Şatafatlı hayatlarıyla gösteriş yaptılar, gurbetçilerden milyonlarca euro aldılar

Şatafatlı hayatlarıyla gösteriş yaptılar, gurbetçilerden milyonlarca euro aldılar

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.