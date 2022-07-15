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Pehlivanlar er meydanına 15 Temmuz şehitlerine dua ederek çıktı

15.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pehlivanlar er meydanına 15 Temmuz şehitlerine dua ederek çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kavaklı Belediyesince düzenlenen 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.

Kavaklı korusunda gerçekleştirilen organizasyon saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.

Pehlivanlar dua ettikten sonra er meydanına çıktı.

Organizasyona 250'ye yakın güreşçi katılırken, başpehlivanlık güreşlerinde 26 isim mücadele edecek.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, AA muhabirine, yağlı güreşin ata sporu olduğunu söyledi.

Güreşlerin 9 yıldır düzenlendiğini hatırlatan Koşdemir, organizasyona katılan sporcularla vatandaşlara teşekkür etti.

Pehlivanlar er meydanına 15 Temmuz şehitlerine dua ederek çıktı

Pehlivanlar er meydanına 15 Temmuz şehitlerine dua ederek çıktı

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri

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