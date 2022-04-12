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Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

12.04.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 93 kilo verip bambaşka biri olan ünlü oyuncu, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

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O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

pelin öztekin

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçen seneye ait bir karesini tekrar gündeme getirerek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

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Pelin Öztekin
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