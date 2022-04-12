Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçen seneye ait bir karesini tekrar gündeme getirerek Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.