Pelkas sonrası karar! Acun Ilıcalı gözünü Galatasaray'a dikti

Bu arada Hull City teknik direktörü Rosenior, Pelkas’ın sakatlığı ile ilgili olarak “10 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacak bu büyük bir darbe. O harika bir insan ve uzun süreli birlikte çalışmak istediğim bir oyuncu. Tek iyi haber bir operasyona ihtiyacı olmaması” ifadelerini kullanmıştı.