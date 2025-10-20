SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşılaşırken mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ın verdiği bazı kararlar tartışmalara neden olmuştu. Mücadelenin ardından bu kararları değerlendiren Trio ekibi dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum!
Berker İşleyen

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Mücadelede Ali Şansalan düdük çalarken, tansiyon zaman zaman yükselirken tartışmalı pozisyonlar da yaşandı. Trio ekibindeki eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Canlı Skor

16. dakika | Anderson Talisca'nın penaltı pozisyonu 

Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum! G1

Deniz Çoban: Böyle penaltı olmaz. Talisca penaltı almaya çalışıyor ama ikili mücadele.  

Bülent Yıldırım: Bir ikili mücadele. Oyuncu şansını denemeye devam etti. Karşılıklı, futbol içinde bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.  

Bahattin Duran: Aldatmadan söz edemeyiz. Hakemin devam kararı doğru. Aldatma diyemeyiz buna.

19. dakika | Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum! G2

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, bir önceki oyuncuyu geçerken aldığı darbeyle dengesi bozuluyor. Siz böyle gidip kayarsanız bu ihlaldir. Net bir penaltı. VAR doğru müdahaleyle doğru kararı verdiyor.  

Bülent Yıldırım: Hakem devam dedi. Beden diliyle 'hayır' dedi. Sabit izleseydi kendisinin penaltı verebileceği fikrindeyim. Çok da iyi yere gelmiş. Hareketli yakalanmış ancak kaçırmış. Bu pozisyon penaltı. Dribling esnasında Nene ilk rakibinde sıyrılıyor, küçük bir temas, devam ediyor. Ardından Balkovec'in ayağı Nene'ye çarpıyor. VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği açı soru işaretlerine sebep oldu. Balkovec biraz geriden her ne kadar topa uzansa da başarılı olamıyor. Topa teması yok. Nene'nin driblingini bozan kontrolsüz bir kayma. VAR'ı eleştireceğim nokta seçtiği açının yetersiz olduğu. Penaltı doğruydu. Net penaltı ve sarı kart.  

Bahattin Duran: Net bir penaltı. Çünkü burada riski alan Balkovec. Topla hiçbir şekilde temas etmemiş. Riskli geliyor, topa teması yok. Riski almış ve gelmiş.

82. dakika | Fatih Karagümrük'ün kırmızı kartı

Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum! G3

Deniz Çoban: Bu sarı karta kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Yani kırmızı mı olur sarı mı olur tartışılır ama ikinci sarı kart tartışılmaz.  

Bülent Yıldırım: Hakem çok uzak olduğu için yanıldı. Acayip kuvvetli bir basma. Bilek döndü. Hakem bunu görse kırmızı verse itiraz edecek bir kişi yok. İkinci sarı kart ve kırmızı kartta bir sorun yok.  

Bahattin Duran: Balkovec'in maçta gördüğü her iki sarı kart da doğru.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Şansalan penaltı son dakika fenerbahçe karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.