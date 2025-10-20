Penaltı, kırmızı kart, iptal edilen gol... Trio ekibinden Fenerbahçe-Karagümrük maçı için çok konuşulacak yorum!

19. dakika | Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncu, bir önceki oyuncuyu geçerken aldığı darbeyle dengesi bozuluyor. Siz böyle gidip kayarsanız bu ihlaldir. Net bir penaltı. VAR doğru müdahaleyle doğru kararı verdiyor.

Bülent Yıldırım: Hakem devam dedi. Beden diliyle 'hayır' dedi. Sabit izleseydi kendisinin penaltı verebileceği fikrindeyim. Çok da iyi yere gelmiş. Hareketli yakalanmış ancak kaçırmış. Bu pozisyon penaltı. Dribling esnasında Nene ilk rakibinde sıyrılıyor, küçük bir temas, devam ediyor. Ardından Balkovec'in ayağı Nene'ye çarpıyor. VAR'ın çağırdığı ve gösterdiği açı soru işaretlerine sebep oldu. Balkovec biraz geriden her ne kadar topa uzansa da başarılı olamıyor. Topa teması yok. Nene'nin driblingini bozan kontrolsüz bir kayma. VAR'ı eleştireceğim nokta seçtiği açının yetersiz olduğu. Penaltı doğruydu. Net penaltı ve sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir penaltı. Çünkü burada riski alan Balkovec. Topla hiçbir şekilde temas etmemiş. Riskli geliyor, topa teması yok. Riski almış ve gelmiş.