Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Fernando Santos maçın ardından takımına çıkıştı: Anlamaları gerekiyor...

"İLK YARI 5-6 FIRSAT BULDUK"

"İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız"