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Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Fernando Santos maçın ardından takımına çıkıştı: Anlamaları gerekiyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 22:49 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleri ile sürdü. 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olurken Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde konuk olduğu Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk mağlubiyetini alan Portekizli "Başımızı eğmeyeceğiz" derken, "Takımın her şeyi birlikte yapmak zorunda olduğumuzu anlaması gerekiyor" sözleriyle dikkat çekti.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"BAŞIMIZI EĞMEYECEĞİZ"

"BAŞIMIZI EĞMEYECEĞİZ"

"Öncelikle Pendikspor'u tebrik ediyorum. Bizim hatalarımızı iyi değerlendirdiler. Net olarak söyleyebilirim ki, sorumluluk benim. Bu maçta isteklerimiz olmadı. Başımızı dik tutmak zorundayız çünkü salı günü çok önemli bir maçımız var. Başımızı dik tutarak devam etmek zorundayız"

"İLK YARI 5-6 FIRSAT BULDUK"

"İLK YARI 5-6 FIRSAT BULDUK"

"İlk 10 dakikada gol yedik. Bunu yememeliydik. Golü yedikten sonra tepkimiz iyi oldu. En az 5-6 fırsat bulduk ama bir şekilde değerlendiremedik. İkinci yarıya bu şekilde başladık. Demir Ege'nin sarı kartı olduğu için oyundan çıkardım. İkinci yarıda da iyi bir şekilde birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ama bunu yapamadık. Sorumluluk benim, oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı. Çok kısa zamanda bir maçımız daha var. Ona hazırlanmak zorundayız"

TRANSFER AÇIKLAMALARI

TRANSFER AÇIKLAMALARI

"Hep söylediğim gibi, önemli olan buradaki oyuncuları konuşmak. Bugün kendimize bakmak zorundayız. Sahada neleri eksik yaptık bunlar bakmak zorundayız. Takım olarak kaybettik. Yönetimle transferi konuşuyoruz. Bunlar başka bir durumun konusu. Şu anda önemli olan bugün yapamadıklarımız. Beşiktaş büyük bir takım, oyunu domine etmek zorunda. İç sahada ve dış sahada kompakt, savaşan ve oyunu yöneten takım olmalıyız. Beşiktaş'ın genlerinde bu var. Konuşulan şeyler var ama şu anda önemli olan neleri düzeltebiliriz bunların üzerine yoğunlaşmak."

"TAKIMIN ANLAMASI GEREKİYOR"

"TAKIMIN ANLAMASI GEREKİYOR"

"Takımın anlaması gereken, biz her şeyi birlikte yapmakta zorundayız. Birlikte savunma ve hücum yapmalıyız. Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum"

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Pendikspor Fernando Santos son dakika beşiktaş Süper Lig süper li portekizli iyet
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